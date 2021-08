ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായി താൻ ചർച്ച നടത്തിയെന്നു തെളിയിക്കാൻ കെ. സുധാകരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് എടുത്തുകാട്ടി. ഓരോ ജില്ലയിലേക്കും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നിർദേശിച്ച പേരുകളാണു താൻ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായി 2 തവണ ചർച്ച നടത്തി. ചർച്ചയുണ്ടായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനോവിഷമമുണ്ടാക്കി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പോലൊരാൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: K Sudhakaran take diary as an evidence for meeting