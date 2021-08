റാഗിങ്ങ്, 11 വർഷത്തെ ചികിത്സ, സാവിത്രി മടങ്ങിവരുന്നു; വീടൊരുക്കാൻ വകയില്ലാതെ അമ്മ

ചെറുവത്തൂർ (കാസർകോട്) ∙ കോളജിൽ റാഗിങ്ങിന് ഇരയായി നീണ്ടകാലത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം 41ാം വയസ്സിൽ സാവിത്രി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടില്ലാത്തതിനാൽ മകളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്ന വേദനയിലാണ് വെങ്ങാട്ടെ എം.വി. വട്ടിച്ചി (70). 11 വർഷമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളിയായ അമ്മയുടെ ഉള്ളു പിടയുകയാണ്.

1990കളിൽ സ്കൂൾ പഠനകാലത്തു മിടുകിയായിരുന്നു സാവിത്രി. യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. എസ്എസ്എൽസിക്ക് ഉന്നതവിജയത്തോടെ പ്രീഡിഗ്രിക്കു ചേർന്നു മൂന്നാം ദിവസം കടുത്ത റാഗിങ്ങിന് ഇരയായി. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉലച്ചുകളഞ്ഞ ആ സംഭവത്തിനു ശേഷം സാവിത്രിയുടെ ജീവിതം മറ്റൊന്നായി. പിന്നെയവൾ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. പഠനവും നിർത്തി. ഒരു ദിവസം കോംപസ് ഉപയോഗിച്ച് വലത്തെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു. മംഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ഏറെ കാലം ചികിത്സയി‍ൽ കഴിഞ്ഞു.

2010ൽ, നാട്ടിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ എം.പി. ജയരാജൻ ഈ അവസ്ഥ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് അന്നത്തെ ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുനമ്പത്ത് ഗോവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാവിത്രിയെ കോഴിക്കോട്ടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തുടർന്നു.

മകളെ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽനിന്നു സന്ദേശമെത്തിയതോടെയാണ് അമ്മ വട്ടിച്ചി നിസ്സഹായയായി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ളത് ഏതു നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന പഴയ വീട്. വട്ടിച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് നേരത്തേ മരിച്ചുപോയി. മൂന്നു പെൺമക്കളിൽ ഇളയവളാണു സാവിത്രി.

English Summary: Savithri back to home after 11 years treatment after ragging