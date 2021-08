കാർ ലോറിയിലിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നു യുവാക്കൾ മരിച്ചു

മൂവാറ്റുപുഴ ∙ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കാർ വാങ്ങി തൊടുപുഴയിലേക്കു മടങ്ങുംവഴി, കാർ ലോറിയിലിടിച്ച് സഹോദരന്മാരും മാതൃസഹോദരി പുത്രനുമടക്കം 3 യുവാക്കൾ മരിച്ചു. തൊടുപുഴ പുറപ്പുഴ കമുകിൻ തോട്ടത്തിൽ കുന്നേൽ ബാബുവിന്റെയും രജനിയുടെയും മക്കളായ വിഷ്ണു ബാബു (24), അരുൺ ബാബു (22), മൂക്കിലകാട്ടിൽ രാജേന്ദ്രന്റെയും സജിനിയുടെയും മകൻ ആദിത്യൻ (23) എന്നിവരാണ് എംസി റോഡിൽ തൃക്കളത്തൂർ കാവുംപടിയിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്കുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ആദിത്യന്റെ സഹോദരൻ അമർനാഥിനെ (20) ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

രജനിയുടെയും സജിനിയുടെയും സഹോദരനായ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം 3 ദിവസം മുൻപാണ് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ഇവർ പോയത്. ഓൺലൈൻ വിപണന ശൃംഖലയിലൂടെ വില പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച 2 യൂസ്ഡ് കാറുകൾ അവിടെനിന്നു വാങ്ങി സംഘം അവയിൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ, സുരേഷ് ബാബുവും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടം സംഭവിച്ച കാറിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നതിനാൽ അവർ അപകടം അറിഞ്ഞില്ല.

മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കയറ്റി തൃശൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയുമായി കാർ നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ മുൻഭാഗം ലോറിയുടെ മുൻ ചക്രങ്ങൾക്കിടയിലേക്കു കയറി പൂർണമായും തകർന്നു. ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ കാറിൽനിന്ന് യുവാക്കളെ പുറത്തെടുത്ത് സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും വിഷ്ണുവിനെയും അരുണിനെയും ആദിത്യനെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Three killed in car-lorry collision in Muvattupuzha