ഗൃഹനാഥന്റെ കൊലപാതകം: മകളടക്കം 3 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം

മാവേലിക്കര ∙ ഗൃഹനാഥനെ കൊലപ്പെടുത്തി കുളത്തിൽ തള്ളിയ കേസിൽ മകളും കാമുകനും ഉൾപ്പെടെ 3 പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. ചാരുംമൂട് ചുനക്കര കിഴക്ക് ലീലാലയം ശശിധരപ്പണിക്കരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് അഡീഷനൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി സി.എസ്.മോഹിത് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

ഒന്നാം പ്രതി കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം ഞക്കനാൽ മണപ്പുറത്ത് റിയാസിന് (37) ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണു ശിക്ഷ. രണ്ടാം പ്രതിയും റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുമായ നൂറനാട് പഴനിയൂർകോണം രതീഷ് ഭവനം രതീഷിന് (38) ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപ പിഴയും.

റിയാസിന്റെ കാമുകിയും കൊല്ലപ്പെട്ട ശശിധരപ്പണിക്കരുടെ മൂത്തമകളുമായ മൂന്നാം പ്രതി ശ്രീജമോൾക്കു (36) ജീവപര്യന്തവും അരലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണു വിധിച്ചത്. 2013 ഫെബ്രുവരി 23ന് ആയിരുന്നു സംഭവം. റിയാസിന്റെ സഹായത്താലുള്ള ആർഭാടജീവിതത്തെ ശശിധരപ്പണിക്കർ എതിർത്തതോടെ കൊലപ്പെടുത്തുുകയായിരുന്നു.

English Summary: Daughter who killed father inorder to live with lover sentenced to lifetime prison