ഉറപ്പോടെ നീങ്ങാൻ സർക്കാർ; കിതപ്പു മാറ്റാൻ‍ പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാർട്ടി കാണിച്ച വഴിയേ തുടർഭരണം ഉറപ്പിക്കാൻ സിപിഎം; പാർട്ടിയിലെ തമ്മിലടി അവസാനിപ്പിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ വീറോടെ ശബ്ദിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നൂറു ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചിത്രം ഇതാണ്.

സർക്കാരിന്റെ മധുവിധു കാലം കഴിയുന്നുവെന്നു വ്യക്തം. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് മുന്നണികൾ പടക്കോപ്പുകളുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടും. അതിനു പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി സിപിഎമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും മുന്നിലുള്ളത്.

പൊട്ടിത്തെറിക്കുതന്നെ കളമൊരുക്കിയ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനത്തിനു ശേഷം പുതിയ കെപിസിസി, ഡിസിസി ഭാരവാഹികളെ നിയമിക്കാനുള്ള ചർച്ചയിലേക്കു കോൺഗ്രസ് കടക്കുന്നു. മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതുകൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് സംഘടനയെ സമരസജ്ജമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമം.

അപ്പുറത്ത് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ സിപിഎം കടക്കുന്നു. സർക്കാരിനു പാർട്ടി നൽകേണ്ട പിന്തുണ, പാർട്ടിപ്രവർത്തകർ പുലർത്തേണ്ട സമീപനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇത്തവണ വർധിച്ച അവബോധം നൽകാനാണു കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. തുടർഭരണത്തിനു വീണ്ടും തുടർച്ച അതു വഴി സമ്മേളന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു.

എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഇങ്ങനെ നേർക്കുനേർ നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ശക്തിയായ ബിജെപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയത്തിനു ശേഷം കിതച്ചു നീങ്ങുന്നു. പരാജയം സംബന്ധിച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറായിട്ടുണ്ട്. സമാഹരിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോർ കമ്മിറ്റി വൈകാതെ ചർച്ച ചെയ്യും. നേതൃത്വത്തിൽ തിരക്കിട്ട അഴിച്ചുപണി നീക്കം ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്കു കാര്യമായി കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമുണ്ട്.

നൂറു ദിനം സർക്കാരിനോ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ മാർക്കിടാനുള്ള കാലയളവായി ആരും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ മുട്ടിൽ മരം മുറിയും നിയമസഭാ അക്രമക്കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയും സ്ത്രീപീഡനം ഒത്തുതീർക്കാൻ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടെന്ന ആരോപണവും സർക്കാരിനു മോശം മാർക്ക് നൽകി.

കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിലെ വനം, മരംമുറി വിഷയത്തിൽ റവന്യു വകുപ്പുകൾക്കുണ്ടായ വീഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിതല ചർച്ച പോലും നീട്ടിവച്ച് തടി കാക്കുകയാണ് സിപിഐ നേതൃത്വം. പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തതുപോലെ കോവിഡ് പടരുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധ – നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സംവാദത്തിനു കൂടി വിഷയമായി. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന യുഡിഎഫ് യോഗം കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭ – പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആലോചിക്കും.

പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധീശത്വം വ്യക്തമാണ്. അത് ഏകാധിപത്യത്തിനു വഴിമാറുന്നോ എന്ന സന്ദേഹം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള ഇടപെടലിനും ജാഗ്രതയ്ക്കുമാണു സിപിഎം കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രകടന പത്രികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വകുപ്പിലും ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിവച്ചു എന്നാണ് സിപിഎം നിഗമനം.

41 അംഗങ്ങളായി ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും അംഗബലത്തിലെ ക്ഷീണം നിയമസഭയിൽ പ്രതിഫലിക്കാതെ നോക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനു സാധിച്ചു. പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീറോടെ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾത്തന്നെ ഒറ്റദിവസം പോലും സഭാ സ്തംഭനത്തിലേക്കു പ്രതിഷേധം എത്തിയില്ല.

നിയമനിർമാണ സഭയിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി ഓർമിപ്പിച്ചത് ഇനിയുള്ള സഭാ സമ്മേളനങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷം മറക്കാനിടയില്ല. സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ശൗര്യം പുറത്തും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി വി.ഡി.സതീശനും കെ.സുധാകരനും മുന്നിലുള്ളത്. പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയും പുതിയ പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലെ പോർമുഖങ്ങളിലേക്കാകും ഇനി കേരള രാഷ്ട്രീയം കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

