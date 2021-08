കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് എംഡിയായി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സ്ഥാനമേറ്റു

കൊച്ചി ∙ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് എംഡിയായി മുൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സ്ഥാനമേറ്റു. എംഡിയായി രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞതു മുതൽ മെട്രോയ്ക്ക് സ്ഥിരം എംഡി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഗതാഗത സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. ജ്യോതിലാലിനായിരുന്നു ചുമതല. ഇന്നലെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ച് ജ്യോതിലാൽ ബെഹ്റയ്ക്കു ചുമതല കൈമാറി. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആറാമത് എംഡിയാണു ബെഹ്റ. 3 വർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. ഇന്നു കെഎംആർഎൽ ആസ്ഥാനത്തെത്തി ചുമതലയേൽക്കും.

English Summary: Lokanth Behear Taken Charge as MD of Kochi Metro Rail Limited