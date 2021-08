പൂർവവൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്നു വീടുകയറി ആക്രമണം; 33 കുത്തേറ്റ യുവതി മരിച്ചു

നെടുമങ്ങാട് (തിരുവനന്തപുരം) ∙ പൂർവവൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്നു യുവാവ് വീട്ടിൽ കയറി കുത്തിപ്പരുക്കേൽപിച്ച സൂര്യഗായ്രത്രി (20) മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. കരുപ്പൂര് ഉഴപ്പാക്കോണം പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന ശിവദാസ്– വത്സല ദമ്പതികളുടെ ഏക മകളാണ്. ശരീരത്തിൽ 33 കുത്തുകളേറ്റിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയാക്കിയെങ്കിലും രാത്രി പത്തരയോടെ മരിച്ചു. കുത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി വലിയമല പൊലീസിനു കൈമാറിയ പേയാട് വാറുവിളാകത്ത് വീട്ടിൽ അരുണിനെ (28) നെടുമങ്ങാട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ കൈക്കു മുറിവേറ്റിരുന്നു.

സൂര്യഗായത്രിയെ തല ഭിത്തിയിലിടിച്ചു തറയിൽ തള്ളിയിട്ട ശേഷമാണ് അരുൺ ദേഹമാസകലം കത്തി കൊണ്ടു കുത്തിയത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ മാതാവ് വത്സലയ്ക്കു മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കുത്തേറ്റിരുന്നു. പല സ്റ്റേഷനുകളിലായി 7 കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് അരുൺ. 2 വർഷം മുൻപ് സൂര്യഗായത്രിയുടെ മാലയും വത്സലയുടെ ഫോണും തട്ടിയെടുത്ത സംഭവം പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിരുന്നു.

പ്ലസ്ടുവിനു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അരുണുമായി അടുപ്പത്തിലായ സൂര്യഗായത്രി ഇയാൾക്കൊപ്പം കുറച്ചു മാസം താമസിച്ചിരുന്നതായി നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി എം.അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇരുവരും അകന്നു. അതിനു ശേഷം കൊല്ലം സ്വദേശിയുമായി അടുപ്പത്തിലായി. ഈ ബന്ധവും തകർന്ന ശേഷം തിരിച്ചെത്തി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കഴിയുകയായിരുന്നു.

