ഇ–സഞ്ജീവനി പോർട്ടലിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം: പ്രതി പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ടെലി മെഡിസിൻ സംവിധാനമായ ഇ–സഞ്ജീവനി പോർട്ടലിൽ വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്കുനേരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയും അശ്ലീലം പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയിൽ. തൃശൂർ മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ കരിപ്പയിൽ കെ.ആർ.സഞ്ജയ് (25) ആണ് തൃശൂരിൽനിന്നു പിടിയിലായത്.

കോവിഡ് ബാധിതനെന്ന വ്യാജേന പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇയാൾ ഓൺലൈനിലെത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കു സ്ഥിരം ശല്യമായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വനിതാ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ 3 ദിവസമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.

ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ‍ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും കണ്ടെത്തി. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഇ–സഞ്ജീവനി പോർട്ടലിൽ കയറിയെന്നു പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതി നൽകിയ ഡോക്ടർ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6 ദിവസത്തിനിടെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ പതിനഞ്ചോളം ഡോക്ടർമാക്ക് ഇയാളിൽനിന്നു ദുരനുഭവമുണ്ടായെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകി പോർട്ടലിലെ കൺസൽറ്റിങ് റൂമുകൾ പരിശോധിച്ച് വനിതാ ഡോക്ടർമാർ ഉള്ളിടത്തു കയറിയാണ് ഇയാൾ ശല്യം തുടർന്നത്. പല ഡോക്ടർമാരും ഇ–സഞ്ജീവനി സംസ്ഥാന നോഡൽ ഓഫിസർ‍ക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് എൻഎച്ച്എം ഡയറക്ടർ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽനിന്നു പൊലീസിനു നേരിട്ടും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ചേർത്തല ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Youth under arrest for showing nudity through e sanjeevani portal