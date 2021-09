രക്ഷയ്ക്കെത്തിയെ പൊലീസിന് മുന്നിൽ ഭാര്യയെ കത്തിക്കാൻ ശ്രമം; കേസെടുത്തു

കാസർകോട് ∙ മർദന പരാതിയെത്തുടർന്നു സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് നോക്കിനിൽക്കെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കുമ്പള കൊട്ടേരിയിൽ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന റുക്സാനയുടെ പരാതിയിൽ ഭർത്താവ് അഭിലാഷിന് (ഹബീബ്) എതിരെ കാസർകോട് വനിതാ സ്റ്റേഷനിൽ വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്തു. പൊലീസിന്റെ സമയോചിത ഇടപെടലാണു യുവതിക്കു രക്ഷയായത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം.

മാതാവിന് അസുഖമായതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റുക്സ‍ാന മൊഗ്രാൽ പൂത്തൂരിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഇവിടെ എത്തിയ ഭർത്താവ് ഹബീബ് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപിക്കാൻ തുടങ്ങി. മർദനം സഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്നു പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.

യുവതിയെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ ഹബീബ് ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് റുക്സാനയെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കാൻ ജീപ്പിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ മതിലിനരികിൽ പതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഹബീബ് കൈവശം കരുതിയിരുന്ന പെട്രോൾ യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് ഒഴിച്ചു. ഈ സമയത്ത് പൊലീസ് ഹബീബിനെ തള്ളി മാറ്റിയതിനാൽ തീ കൊളുത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

English Summary: Case against husband for trying to set fire on wife