സ്പ്രിൻക്ലർ ഇടപാട്: വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഭിന്നനിലപാട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വിവര വിശകലനത്തിനു സ്പ്രിൻക്ലറുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടത് അടിമുടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നിയോഗിച്ച 2 വിദഗ്ധ സമിതികളുടെയും കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നു ഭിന്നമായി കരാർ സംസ്ഥാന താൽപര്യത്തിനു വിരുദ്ധമല്ലെന്നും ഐടി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനു ഗൂഢലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും രണ്ടാമത്തെ സമിതി കണ്ടെത്തി. ഈ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.

∙ കോവിഡ് വിവര വിശകലനത്തിനു സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനിക്കു കരാർ നൽകിയതു പരിശോധിച്ച വിദഗ്ധസമിതി

എം.മാധവൻ നമ്പ്യാർ, മുൻ വ്യോമയാന സെക്രട്ടറി

ഡോ. ഗുൽഷൻ റായ്, മുൻ കേന്ദ്ര സൈബർ സുരക്ഷാ കോ–ഓർഡിനേറ്റർ

∙ വിദഗ്ധസമിതി അഭിപ്രായം പറയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നടത്താനുള്ള സമിതി

കെ. ശശിധരൻ നായർ, മുൻ നിയമ സെക്രട്ടറി

ഡോ.എ. വിനയബാബു, റിട്ട. പ്രഫസർ, ജെഎൻടിയുഎച്ച് കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്

ഡോ.ഉമേഷ് ദിവാകരൻ, പ്രഫസർ, തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്

രണ്ടു സമിതികളുടെയും കണ്ടെത്തലുകൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം:

വിദഗ്ധ സമിതി

∙ സ്പ്രിൻക്ലറുമായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിനു മുൻപ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നില്ല.

∙ കരാർ ഐടി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസോ അറിയാതെ.

∙ മുഖ്യമന്ത്രി പോലുമറിയാതെ കരാർ ഒപ്പിട്ടതു സംസ്ഥാന താൽപര്യത്തിനു വിരുദ്ധം.

∙ സ്പ്രിൻക്ലർ തയാറാക്കിയ കരാർരേഖ എം.ശിവശങ്കർ ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾക്കു മേൽ കമ്പനിക്കു സമ്പൂ‍ർണ അവകാശം നൽകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി.

∙ കരാറിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ശിവശങ്കർ ക്രമവിരുദ്ധവുമായ നടപടികളാണു പിന്തുടർന്നത്. കൃത്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

∙ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

∙ കരാർ നടപ്പാക്കിയവർക്കു സാങ്കേതിക, നിയമ വൈദഗ്ധ്യം വേണ്ടത്രയില്ല.

∙ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ശേഷിയും സുരക്ഷയും പരിശോധിച്ചില്ല.

∙ യുഎസിലെ കോടതിയുടെ പരിധിയിലായതിനാൽ സ്പ്രിൻക്ലറിനെതിരെ നടപടി ദുഷ്കരം.

രണ്ടാം സമിതി

∙ വിവരവിശകലനത്തിനു സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനിയെ നിയമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല.

∙ നിയമ, ധന, ആരോഗ്യ, തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പുകളുമായും ഉന്നതാധികാര സമിതിയുമായും ശിവശങ്കർ ചർച്ച നടത്തണമായിരുന്നു.

∙ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഡേറ്റ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ല.

∙ സ്പ്രിൻക്ലറിനു കരാർ നൽകുന്നതിനു മുൻപ് അവരുടെ ശേഷി വിലയിരുത്തിയില്ല.

∙ സ്പ്രിൻക്ലറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് കരാറുകൾ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നില്ല. ഐടി വകുപ്പിൽ ഫയൽ പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

∙ മാസ്റ്റർ സർവീസ് എഗ്രിമെന്റ് (എംഎസ്എ), സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെന്റ് (എസ്എൽഎ) എന്നിവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നില്ല.

∙ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായെങ്കിലും കരാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമല്ല.

∙ എം.ശിവശങ്കറിനു ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

∙ ഇടപാട് ഒരു മാസത്തോളം മാത്രമേ നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. അവർക്കു പണമൊന്നും നൽകിയില്ല. 2020 ഏപ്രിൽ 20 ആയപ്പോഴേക്കും ഡേറ്റ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെന്ററിലേക്കു മാറ്റി. ഡേറ്റ ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

English Summary: Comparison of two reports regarding Sprinklr deal