നഴ്സ് കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകി; കോവിഡ് ബാധിതയായ കുഞ്ഞിന് രക്ഷ

പുതുക്കാട് (തൃശൂർ) ∙ ശ്വാസതടസ്സം മൂലം ചലനമറ്റ രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ നഴ്സ് ശ്രീജ പേടിച്ചത് കോവിഡിനെയല്ല, അയൽവീട്ടിലെ ആ കുഞ്ഞുജീവൻ തന്റെ കയ്യിലിരുന്നു നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നാണ്. ചുണ്ടോടു ചുണ്ടു ചേർത്തു കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകി. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ ആ ശ്വാസമാണു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതോടെ, നെഞ്ചു പിടച്ച നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എല്ലാവർക്കും ആ‘ശ്വാസം’. കുഞ്ഞിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ശ്രീജ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ പാലിയേറ്റിവ് നഴ്സ് ചിറ്റിശേരി ഇഞ്ചോടി വീട്ടിൽ ശ്രീജ പ്രമോദ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്, ഛർദിച്ച് അവശയായി ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ട കുഞ്ഞുമായി അയൽവാസിയായ യുവതി ഓടിയെത്തിയത്. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ ചുണ്ടോടു ചേർത്തു ശ്വാസം നൽകാനാവില്ല. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രീജ നിർദേശിച്ചതോടെ അമ്മ, കുഞ്ഞിനെ ഏൽപിച്ചു ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി.

കുഞ്ഞിനു ചലനമില്ലാത്തതിനാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തും മുൻപു കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകണമെന്നു ശ്രീജയ്ക്കു മനസ്സിലായി. കോവിഡ് സാധ്യത തൽക്കാലം മറന്നു ശ്വാസം നൽകി. ശ്രീജയുടെ ഭർത്താവ് പ്രമോദും അയൽവാസിയും ചേർന്ന് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും അവിടെനിന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു.

2 ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ കുഞ്ഞ് അവളുടെ കളിചിരികളിലേക്കു മാറിയെങ്കിലും കോവിഡ് ചികിത്സയിലാണ്. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുമ്പോഴും ശ്രീജയ്ക്ക് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷം.

