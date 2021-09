രണ്ടാം തരംഗം: കോവിഡ് കുതിച്ചുയർന്നത് പ്രതിരോധത്തിലെ ഗുരുതര വീഴ്ച മൂലം

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം തുടരുന്നത് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ കാരണമാണെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. ഹോം ഐസലേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിലും സിഎഫ്എൽടിസികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു.

ആദ്യ തരംഗ‌ത്തിൽ ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരെ പൊലീസ്, തദ്ദേശ സ്‌ഥാപനങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ എന്നിവർ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചതിനാൽ സമ്പർക്ക വ്യാപനവും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കാനായി. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ പൊലീസിന് നിരത്തുകളിലെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യമായി ഇടപെട്ടില്ല. പ്രതിരോധം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാത്രം ചുമതലയായി. വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ വാക്സിനേഷന്റെ തിരക്കുകളിലുമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

തീവ്ര രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരെയും സി എഫ്എൽടിസികളിലേക്കു മാറ്റിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സമ്പർക്ക വ്യാപനത്തിനു തടയിട്ടത്. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ സിഎഫ്എൽടിസികളിൽ പലതും അടച്ചുപൂട്ടി. നിലവിൽ 15,058 കിടക്കകളുണ്ടെങ്കിലും 5,682 രോഗികൾ മാത്രമാണിവിടെ. ആദ്യ തരംഗത്തിൽ രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായ 25 പേരെ വരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. നിലവിൽ അത് 2 പേരിലേക്കു ചുരുങ്ങിയെന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് 20ലേക്ക് എങ്കിലും ഉയർത്തണമെന്നാണു നിർദേശം.

ഹോം ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വൻ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ വൈകിയതു കൊണ്ടാണ് 22.39% പേരും മരിച്ചത്.

മരണനിരക്ക് അടിയന്തരമായി കുറയ്ക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ ഖോബ്രഗഡെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർക്കു നിർദേശം നൽകി. ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരിൽ 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരും ഇതര രോഗങ്ങളുള്ളവരുമായവരെ ജില്ല, ജനറൽ ആശുപത്രികളിലോ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളിലോ പ്രവേശിപ്പിക്കണം. രോഗികൾ തയാറായില്ലെങ്കിൽ അവരിൽനിന്ന് അക്കാര്യം വ്യക്ത മാക്കുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കത്തു വാങ്ങണം. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആന്റിബോഡി: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ

ഐസിഎംആറിന്റെ സിറോ പ്രിവലൻസ് സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 44.4% ആളുകൾക്കു മാത്രമേ ഇതിനകം വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അതിനാലാണ് വൈറസ് വ്യാപനം കൂടുതലെന്നുമുള്ള സർക്കാർ വാദം ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ തള്ളി.

സിറോ സർവേ അനുസരിച്ചു കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 1.5 കോടി ആളുകൾക്ക് വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായി. ഇനി 1.9 കോടി ആളുകൾക്കു കൂടി അത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് കേസുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 6.6 കോടി ആളുകൾക്ക് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായി. അവിടെ ഇനിയും 4.8 കോടി പേർ പട്ടികയ്ക്കു പുറത്താണ്. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ കേരളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നേയുള്ളൂ.

കർണാടക 69.8%, തമിഴ്നാട് 69.2%, മധ്യപ്രദേശ് 79%, ബിഹാർ 75.9%, ഗുജറാത്ത് 75.3% എന്നിങ്ങനെയാണ് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായവരുടെ കണക്ക്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം 6 കോടിക്കു മുകളിലാണു ജനസംഖ്യ.

