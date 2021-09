ജി.സുധാകരനെതിരായ പരാതിയിൽ സിപിഎം തീരുമാനം വൈകിയേക്കും

ആലപ്പുഴ ∙ അമ്പലപ്പുഴ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രി ജി.സുധാകരനെതിരെ ഉയർന്ന പരാതിയിൽ സിപിഎം തീരുമാനം വൈകിയേക്കും. പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മിഷന്റെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതുമാണ് കാരണം.

സിപിഎം സമ്മേളനങ്ങൾ കാരണം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉടൻ ചേരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇത് ജി.സുധാകരന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ മാസം പകുതിയോടെ പാർട്ടി ബ്രാ‍ഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ തുടങ്ങും. അതിനു മുൻപ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മിഷന്റെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടുമില്ല. കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കൂ.

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ അമ്പലപ്പുഴയുടെ പേരിൽ സുധാകരനെതിരെ നേരിട്ടുള്ള പരാമർശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും വിമർശനം നിലനിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

അതേസമയം, ജി.സുധാകരന്റെ പേര് കത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയത് വിമർശനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി നേതൃത്വത്തിനു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാവാമെന്ന് പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ജി.സുധാകരൻ പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നതും അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചതായി പരാതികൾ ഇല്ലെന്നതും അനുകൂല ഘടകമായി അവർ കാണുന്നു.

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവിനെ പേരു പറഞ്ഞ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ‍ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടാവാം പേര് ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് മറുപക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പേരു പറഞ്ഞു തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം റിപ്പോർട്ടിനാണെന്നും അവർ പറയുന്നു.

English Summary: Decision on complaint against G. Sudhakaran may delay