ക്വാറന്റീൻ മുറിയിൽ ശ്രീജയ്ക്ക് ‘ആശ്വാസ’മായി മന്ത്രിയുടെ വിളി

തൃശൂർ ∙ അബോധാവസ്ഥയിലായ രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകി രക്ഷിച്ച നെന്മണിക്കര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ പാലിയേറ്റിവ് നഴ്സ് ശ്രീജ പ്രമോദിനു ക്വാറന്റീൻ മുറിയിൽ ‘ആശ്വാസ’മായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണു മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നേരിട്ടു വിളിച്ചത്.

കോവിഡ് ഭീഷണി മറന്നും ശ്വാസം നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും തുടർന്നു മാതൃകാപരമായി ക്വാറന്റീനിൽ പോകുകയും ചെയ്തതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ത്യാഗത്തിന്റെ ആരുമറിയാത്ത കഥകൾ ഓരോ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനും പറയാനുണ്ടാകുമെന്നും അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കരുത്തെന്നും മന്ത്രി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഞായറാഴ്ചയാണു ഛർദിച്ച് അവശയായി അബോധാവസ്ഥയിലായ കുഞ്ഞുമായി അയൽവാസിയായ യുവതി ശ്രീജയുടെ അടുത്തെത്തിയത്. കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനെക്കരുതി കോവിഡ് സാധ്യത തൽക്കാലം മറന്നു കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകി. തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. കുഞ്ഞിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ശ്രീജ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ എംഎൽഎയും ശ്രീജയെ അഭിനന്ദിച്ചു.

English Summary : Health minister appreciates nurse who provide artificial respiration and saved the child