തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ രാത്രി കർഫ്യുവും ഞായർ ലോക്ഡൗണും ഒഴിവാക്കാമെന്നും കോവിഡ് നിർണയത്തിന് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾക്കു പകരം ആർടിപിസിആർ പരിശോധന മാത്രമാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദേശിച്ചു. സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങണമെന്നും വിദഗ്ധർ നിർദേശിച്ചു. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താനും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാനുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ വിദേശത്തു നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു.

കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. കോവിഡിന്റെ ആദ്യ നാൾ മുതൽ കേരളം സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്നു ചർച്ചയിൽ പൊതുവേ എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഐസിഎംആർ നടത്തിയ സിറോ പ്രിവലൻസ് സർവേയിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു പേർക്കു രോഗം പകർന്ന സംസ്ഥാനമാണു കേരളമെന്നു പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മരണനിരക്ക് കുറച്ചുനിർത്തിയതും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. വ്യാപനം വൈകാതെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും.

ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതു നല്ല സൂചനയാണ്. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക മേഖലകൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ കാര്യമായ കോവിഡ് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും വിമർശനമുണ്ടായി. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ഡേറ്റ ഏറ്റവും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: ‘No need to intensify covid restrictions,’ experts to Kerala Government