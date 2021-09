മൂന്നു വയസ്സുകാരിയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി പൊലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധന

ബാലരാമപുരം (തിരുവനന്തപുരം) ∙ അമിതവേഗം ആരോപിച്ചു തടഞ്ഞിട്ട കാർ എസ്ഐ പൂട്ടിയിടുന്നതിന്റെയും വണ്ടിയിൽ തനിച്ചായ മൂന്നു വയസ്സുകാരി പേടിച്ചു നിലവിളിക്കുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ മാതാപിതാക്കൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെ സംഭവം വൻ വിവാദമായി. 6 മാസം മുൻപുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോഴാണു മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത്.

കുഞ്ഞിനെ കാറിൽ പൂട്ടിയിട്ടെന്നായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പരിശോധനയിൽ, എസ്ഐ കാർ പൂട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിൻവശത്തെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടെന്നു സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്ന സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി സ്റ്റുവർട്ട് കീലർ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം – കന്യാകുമാരി ദേശീയപാതയിൽ ബാലരാമപുരത്ത് ഫെബ്രുവരി 23നു രാവിലെ 11.30 നായിരുന്നു സംഭവം. മ്യൂസിക് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന ഡ്രം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷിബു കുമാറും ഗായികയായ ഭാര്യ അഞ്ജന സുരേഷും മകളുമൊത്തു കാറിൽ പോകവേ, അമിതവേഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. 30 കിലോമീറ്റർ വേഗപരിധിയുള്ള ഭാഗത്തു 40 കി.മീ. വേഗത്തിൽ കാറോടിച്ചെന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. 1500 രൂപ പിഴ ചുമത്തി.

പിഴയടച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ, അമിതവേഗത്തിൽ പോകുന്ന മറ്റു വണ്ടികൾ തടയാത്തതെന്താണെന്നു താൻ ചോദിച്ചതാണ് എസ്ഐയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നു ഷിബു പറയുന്നു. എസ്ഐ ഉടൻ കാറിന്റെ താക്കോൽ ഊരിയെടുത്തു പുറത്തിറങ്ങി ലോക്ക് ചെയ്തെന്നാണു പരാതി. കാറിൽ കുട്ടി വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണു പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ ഉള്ളത്.

English Summary: Police lock up 3-year-old kid in car for not paying fine in Thiruvananthapuram