കടലിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് 4 പേർ മരിച്ചു

കൊല്ലം/ആലപ്പുഴ ∙ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ കൂറ്റൻ തിരമാലയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞ് 4 പേർ മരിച്ചു. 12 പേരെ പരുക്കുകളോടെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തോടെയാണു ദുരന്തം. ആലപ്പുഴ ആറാട്ടുപുഴ തറയിൽക്കടവ് സ്വദേശികളായ പുത്തൻകോട്ടയ്ക്കൽ സുദേവൻ (54), താണോലിൽ ശ്രീകുമാർ (54), പറത്തറയിൽ സുനിൽദത്ത് (24), നെടിയത്ത് തങ്കപ്പൻ (70) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

തറയിൽക്കടവ് കാട്ടിൽ അനീഷ് അരവിന്ദന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച ‘ഓംകാരം’ എന്ന വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ആഴിച്ചുഴിയെന്നു വിളിക്കുന്ന കൂറ്റൻ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ടു വള്ളം തല കീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. മറിഞ്ഞ വള്ളത്തിലും സഹായത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചെറുവള്ളത്തിലുമായി (കാരിയർ വള്ളം) 16 പേരാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ തറയിൽക്കടവിൽ നിന്നു മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയത്. 13 പേർ വലിയ വള്ളത്തിലും 3 പേർ കാരിയർ വള്ളത്തിലുമായിരുന്നു. അഴീക്കൽ ഭാഗത്തു തീരത്തു നിന്ന് ഏറെ അകലെയല്ലാതെയാണ് അപകടം. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ചെറുവള്ളവും മുങ്ങി. സുനിൽദത്ത് നീന്തി കരയ്ക്കെത്തിയെങ്കിലും ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ടു വീണ്ടും കടലിൽ മുങ്ങി.

ചെറുവള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ മറ്റു വള്ളക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വലിയ വള്ളത്തിനു ചുറ്റും വല വിരിച്ചിരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സമായി. പരുക്കേറ്റവർ കായംകുളം, കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലും ഓച്ചിറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമായി ചികിത്സയിലാണ്.

ശ്രീകുമാറിന്റെയും തങ്കപ്പന്റെയും സുനിൽദത്തിന്റെയും സംസ്കാരം നടത്തി. ശ്രീകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഷേർളി. മക്കൾ. ശ്രീക്കുട്ടി, ശ്രീക്കുട്ടൻ. തങ്കപ്പന്റെ ഭാര്യ പൊടിയമ്മ. മക്കൾ: ലജിമോൻ, ഷിജിമോൾ. മരുമക്കൾ: പ്രവീണ, ശശിലാൽ. സുനിൽകുമാറിന്റെയും ഓമനയുടെയും മകനാണ് അവിവാഹിതനായ സുനിൽദത്ത്. സുദേവന്റെ സംസ്കാരം പിന്നീട്. ഭാര്യ മഞ്ജു വിദേശത്താണ്. മക്കൾ: സ്നേഹ, മേഘ (എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനി), മരുമകൻ: അൻസർ.

അടിയന്തരസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

∙ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായമായി 10000 രൂപ വീതവും പരുക്കേറ്റവർക്ക് 5000 രൂപ വീതവും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു.

