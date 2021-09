സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഡിസംബർ, ജനുവരിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളന തീയതികൾ പാർട്ടി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ ഈ മാസം 15ന് ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാന സമ്മേളന തീയതി പിന്നീടു പ്രഖ്യാപിക്കും. ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ: കണ്ണൂർ – ഡിസംബർ 10–12, എറണാകുളം, വയനാട് – 14–16, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം – 27–29, കൊല്ലം, പാലക്കാട് 31– ജനുവരി 2, ഇടുക്കി– ജനുവരി 4–6, കോഴിക്കോട്– 10–12, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം – 14–16, തൃശൂർ, കാസർകോട്–22–23, ആലപ്പുഴ 28–30.

English Summary: Branch conferences of CPM will start from second week of September