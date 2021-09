കാണാതായ സ്ത്രീയെ അയൽവാസിയുടെ അടുക്കളയിൽ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയിൽ

അടിമാലി ∙ പണിക്കൻകുടി കുരിശിങ്കലിൽ വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാമാക്ഷി താമഠത്തിൽ സിന്ധുവിന്റേത് (45) എന്നു കരുതുന്ന മൃതദേഹം അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലെ അടുപ്പിനു കീഴിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വീട്ടുടമ മാണിക്കുന്നേൽ ബിനോയ് (52) ഒളിവിലാണ്. അടുക്കളയുടെ അടുപ്പിനു താഴെ 2 അടിയോളം താഴ്ചയിൽ ബന്ധുക്കൾ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതോടെ 4 വിരലുകൾ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇന്ന് ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ എത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കും. ബിനോയിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.

കഴിഞ്ഞ 12 മുതലാണ് സിന്ധുവിനെ കാണാതായത്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് സിന്ധുവിന്റെ മാതാവ് വെള്ളത്തൂവൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ ബിനോയ് മുങ്ങി. ബിനോയിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്ന സിന്ധു ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞ് ഇളയ മകനോടൊപ്പം 2016ൽ ആണ് കാമാക്ഷിയിൽ നിന്ന് പണിക്കൻകുടിയിൽ എത്തി വാടക വീട്ടിൽ താമസമാരംഭിച്ചത്. ബിനോയിയുടെ വീടിനോടു ചേർന്നായിരുന്നു ഇത്.

കഴിഞ്ഞ 11നു സിന്ധുവിന്റെ മകനെ ബിനോയിയുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇയാൾ പറഞ്ഞയച്ചു. തുടർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. പിറ്റേന്ന് മകൻ ‍തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ അമ്മയെ കണ്ടില്ല. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ബിനോയ് സ്ഥലംവിട്ടതോടെ ഇയാളെയും സിന്ധുവിനെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഊർജിതമായി. ഇതിനിടെ ഇന്നലെ സിന്ധുവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ബിനോയിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അടുക്കളയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

സിന്ധു അടുത്തയിടെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ എത്താതെ വന്നതോടെ ബിനോയ് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നത്രെ. ഉടൻ തിരികെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ സിന്ധുവിന്റെ മകനെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും കഴുത്തിൽ കുരുക്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നത്രെ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബിനോയിയുടെ പേരിൽ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവാഹിതനായിരുന്ന ബിനോയിയെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്നെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ്.

ഇടുക്കി ഡിവൈഎസ്പി ഇമ്മാനുവൽ പോൾ, ഇടുക്കി തഹസിൽദാർ വിൻസന്റ് ജോസഫ്, എസ്എച്ച്ഒ ഇൻചാർജ് സാം ജോസ്, എസ്ഐമാർ രാജേഷ് കുമാർ, സജി എൻ.പോൾ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

English Summary: Dead body of Sindhu who was missing for 3 weeks found in neighbour's home