മുറിവുണക്കൽ ദൗത്യം; സുധാകരനും സതീശനും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും രമേശിനെയും കാണും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്ന പരിഹാര നീക്കങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ച് കെ.സുധാകരനും വി.ഡി. സതീശനും മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും കാണും. തിങ്കളാഴ്ച യുഡിഎഫ് യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചു കണ്ട ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച വിശദ ചർച്ച നടത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അക്കാര്യം ഇരു നേതാക്കളെയും അറിയിച്ചു.

ഐക്യസന്ദേശം പുതിയ നേതൃത്വം നൽകിയെങ്കിലും എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ അനുനയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോട്ടയം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ.സി. ജോസഫും നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ അതിനു തെളിവായി. അനുനയ നീക്കങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതിനിടയിലെ ഈ വിമർശനം നേതൃത്വത്തിന് അസ്വാരസ്യം സൃഷ്ടിച്ചു. കൂടുതൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും ഇനി മറുപടി പറയേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് നേതൃത്വം. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനം.

അതേസമയം, അപമാനം ചെറുതല്ലെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെടണമെന്നും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും സ്വീകാര്യനായ ഒരു നേതാവ് കേരളത്തിലെത്തി ചർച്ചകൾക്കു മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർത്തുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറിനോടുളള വിയോജിപ്പ് ആ സമീപനത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരുമിച്ചു നീങ്ങണമെന്ന ധാരണയിലാണ് എ–ഐ വിഭാഗങ്ങൾ.

English Summary: Sudhakaran and V.D. Satheesan to meet Oommen Chandy and Ramesh Chennithala