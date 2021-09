അനുനയ ദൗത്യവുമായി താരിഖ് അൻവർ; ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും ചെന്നിത്തലയെയും കാണും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ചു കോൺഗ്രസിൽ പോരു മുറുകവേ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു വഴി തേടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ ഈ മാസം എട്ടിനു തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. കെപിസിസി നേതൃത്വം പട്ടിക തയാറാക്കിയ രീതിയിൽ അമർഷമുള്ള ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. പുതുതായി നിയമിതരായ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കും.

പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും ചെന്നിത്തലയെയും അനുനയിപ്പിക്കാനും ഇരുവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഒപ്പം നിർത്താനുമുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് ദൗത്യവുമായാണു താരിഖ് കേരളത്തിലെത്തുക. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ തർക്കം ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന കെപിസിസി, ഡിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ പുനഃസംഘടനയിൽ ആവർത്തിക്കരുതെന്നാണു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദേശം. ഇരു നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടു പുനഃസംഘടന നടപ്പാക്കാനുള്ള വഴി താരിഖ് തേടും. ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ കെപിസിസി നേതൃത്വവുമായി അദ്ദേഹം നടത്തും.

അതേസമയം, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ തീരുമാനിച്ച ചർച്ചകളിൽ താരിഖ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടില്ലെന്ന പരാതി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കു പരാതി അയയ്ക്കാനും ഗ്രൂപ്പുകൾ ആലോചിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണക്കാരിലൊരാൾ എന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന താരിഖ് നേരിട്ടെത്തുമ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളുടെ സമീപനം ദേശീയ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കും.

