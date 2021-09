കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ 51–ാം വയസ്സിൽ മണി ഇരട്ടകളുടെ അമ്മയായി

കോട്ടയം ∙ വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സഫലം; 51-ാം വയസ്സിൽ മണി ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി. എറണാകുളം തമ്മനം ലേബർ കോളനിയിൽ വാടാരത്തുപറമ്പിൽ വി.എസ്. സുരേഷ് - ഒ.വി. മണി ദമ്പതികൾക്കാണ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ പിറന്നത്.

2006 ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഗർഭധാരണത്തിനു സാധ്യതയില്ലെന്നായിരുന്നു ചികിത്സ തേടിയപ്പോഴൊക്കെ ഡോക്ടർമാരുടെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം. തുടർന്ന് ചങ്ങനാശേരിയിലെ ഏബ്രഹാംസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റിസർച് ആൻഡ് ഗൈനക് സെന്ററിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തി. ഡോ. സാം പി. ഏബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗർഭപാത്രം, അണ്ഡാശയം എന്നിവിടങ്ങളിലായി 5 മുഴകൾ കണ്ടെത്തി. മൂന്നു മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഇവ നീക്കി.

ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വന്ധ്യതാ ചികിത്സകളുമായി മുന്നോട്ടുപോയി. 3 മാസം ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ നൽകി. തുടർന്നാണ് പ്രസവത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ഡോ. ബെസ്സി ബിനു സാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചികിത്സ. കഴിഞ്ഞ 23നാണ് പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. അമ്മയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.

English Summary: Woman becomes mother at the age of 51