വീട്ടമ്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

പാലാ ∙ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയുടെ മോർഫ് ചെയ്ത നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പണം വാങ്ങി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ വള്ളിച്ചിറ മണലേൽപാലം കച്ചേരിപ്പറമ്പിൽ ജയ്മോൻ (20) പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ. 6 മാസം കൊണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചത്.

സുഹൃത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവർ അറിയാതെ ക്യാമറയിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും പകർത്തിയ ശേഷം പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നഗ്ന ഫോട്ടോകളാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എസ്എച്ച്ഒ കെ.പി.ടോംസൺ പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പലയിടങ്ങളിലും പോയി ഉല്ലസിക്കാനും മദ്യപിക്കാനും മറ്റുമാണ് തുക വിനിയോഗിച്ചത്.

സുഹൃത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 18നു പൊലീസ് കേസ് എടുത്തതോടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ബന്ധു വീടുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ‌

ഇതിനിടെ പിതാവിന്റെയും സഹോദരന്റെയും സഹായത്തോടെ പൊലീസിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ഉന്നത പൊലീസ് അധികൃതർക്കും വ്യാജ പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നു. കിടങ്ങൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇയാൾക്കെതിരെ സമാനമായ കേസ് നിലവിലുണ്ട്.

എസ്എച്ച്ഒ കെ.പി.ടോംസണു ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്ഐ എം.ഡി.അഭിലാഷ്, എഎസ്ഐമാരായ എ.ടി.ഷാജിമോൻ, ബിജു കെ.തോമസ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ഷെറിൻ സ്റ്റീഫൻ, സിപിഒമാരായ സി.ജി.ജയകുമാർ, സി.രഞ്ജിത്, ജോഷി മാത്യു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചങ്ങനാശേരി തെങ്ങണയിലുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

