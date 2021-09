ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭീഷണിയോ? പ്ലസ്ടു തുല്യത പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യം വിവാദം

തിരുവനന്തപുരം∙ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഭീഷണിയാണോ എന്ന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പ്ലസ്ടു തുല്യത പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യം വിവാദമായി.

ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ബോർഡ് തയാറാക്കിയ സോഷ്യോളജി ചോദ്യപേപ്പറിലാണു വിവാദ ചോദ്യം. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു പരീക്ഷ. 8 മാർക്കിന് രണ്ട് പുറത്തിൽ ഉത്തരമെഴുതാനാണു ന്യൂനപക്ഷ ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി രാജ്യം കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ പരിശോധിക്കുക എന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യവും ചോദ്യപേപ്പറിലുണ്ട്. ഇവ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നും ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Controversy over plus two equalance exam