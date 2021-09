കുട്ടിയെ കാറിൽ പൂട്ടിയിട്ടെന്ന ആരോപണം; പൊലീസിന് വീഴ്ചയില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

നെയ്യാറ്റിൻകര (തിരുവനന്തപുരം) ∙ ബാലരാമപുരത്ത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കുട്ടിയെ പൊലീസ് കാറിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടെന്ന സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ജില്ല മേധാവി ഇതു ഡിജിപിക്ക് കൈമാറും.

അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പിഴ ഈടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടിയെ കാറിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടു എന്നാണ് പൊലീസിന് എതിരെയുള്ള ആരോപണം. 4 ഡോറുകളും അടച്ചിട്ട കാറിനുള്ളിൽ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് ആണ് ഇതു ചെയ്തത് എന്നതിനു തെളിവില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

പരാതിക്കിടയാക്കിയ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോയും കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആരോപണ വിധേയനായ എസ്ഐയുടെയും മൊഴികളും പല ആവർത്തി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി സ്റ്റുവർട്ട് കീലർ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പി.കെ. മധുവിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

