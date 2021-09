ആർഎസ്പി അനുനയപ്പെട്ടു; യുഡിഎഫ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിലെ അതൃപ്തി നിലനിർത്തി തന്നെ മുന്നണി നേതൃത്വം വിളിച്ച ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആർഎസ്പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഉച്ചകഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു തീരുമാനിക്കും.

യുഡിഎഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ആർഎസ്പി എന്നു സെക്രട്ടറി എ.എ.അസീസ് വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റാൽ ഉടൻ മുന്നണി വിടുക എന്ന വഞ്ചനാപരമായ സമീപനം പാർട്ടിക്കില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. ഘടകകക്ഷികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു നീങ്ങണം. യുഡിഎഫിൽ വന്ന ശേഷം രണ്ടു സംവരണ സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. കയ്പമംഗലത്തിനു പകരം മറ്റൊരു സീറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കാൾ കയ്പുള്ള മട്ടന്നൂരാണു നൽകിയത്. തോൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചവറയിൽ സംഘടനാ ചുമതലയിൽ ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായി. മുഖ്യ കക്ഷിയുടെ ഭാഗത്തെ വീഴ്ചയാണ് പ്രധാനമെന്നു യുഡിഎഫിനു നൽകിയ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

പ്രാദേശികതലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സംഘടനാസംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും അസീസും എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോൺഗ്രസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ അവമതിപ്പ് ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് കപ്പലിനെ അവർ മുക്കുകയാണെന്നു വിമർശിച്ചതെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ വിശദീകരിച്ചു. ഉച്ചിക്കു തൊട്ട കൈ കൊണ്ടുതന്നെ ഉദകക്രിയ നടത്താൻ ഇടവരുത്തരുതെന്നേ ഉദേശിച്ചുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

