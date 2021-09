‘ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ’ ഇനി ‘ബി ദ് വാരിയർ’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ‘ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ’നു ശേഷം ‘ബി ദ് വാരിയർ’ മുദ്രാവാക്യവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കോവിഡിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം രക്ഷനേടുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ ആ സന്ദേശം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോരാളിയാവുക എന്ന സന്ദേശമാണു പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രചാരണത്തിന്റെ ലോഗോ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനു നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ശരിയായി മാസ്‌ക് ധരിച്ചും സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറോ ഉപയോഗിച്ചു കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കിയും അകലം പാലിച്ചും 2 ഡോസ് വാക്‌സീൻ സ്വീകരിച്ചും കോവിഡിന് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളിയാകുകയാണു പ്രചാരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Be the warrior campaign by kerala government