ആർഎസ്പിയെ മെരുക്കി; യുഡിഎഫിൽ തുടരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു യുഡിഎഫിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കോൺഗ്രസ് – ആർഎസ്പി ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി. യുഡിഎഫ് യോഗത്തിനു മുൻപാണ് ആർഎസ്പിയുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം അവരുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സംസാരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ചേർന്ന യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ആർഎസ്പി പങ്കെടുത്തു. ചർച്ചയിൽ സംതൃപ്തരാണെന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.എ. അസീസ് പ്രതികരിച്ചു.

കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.സുധാകരൻ, എം.എം.ഹസൻ എന്നിവരും ആർഎസ്പിയിൽ നിന്ന് അസീസിനെ കൂടാതെ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി, ഷിബു ബേബി ജോൺ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

ചവറയിൽ ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ തോൽവി, തദ്ദേശ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപകമായി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുണ്ടായ റിബൽ ശല്യം, യുഡിഎഫിന്റെ താഴെത്തട്ടിലെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലെന്ന പരാതി, ഘടകകക്ഷികളോടു പൊതുവേ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കേണ്ട മനോഭാവം, സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ അവഗണന, യുഡിഎഫിൽ അച്ചടക്കം കർശനമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആർഎസ്പി നേതൃത്വം ഉന്നയിച്ചത്. തുടർ ചർച്ച നടത്തുമെന്നു കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പു നൽകി.

സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ കടുത്ത അനീതി നേരിട്ടതായി ആർഎസ്പി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 5 സീറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം സംവരണ സീറ്റുകളും ഏറിയ പങ്കും എൽഡിഎഫ് മണ്ഡലങ്ങളും ആയിരുന്നു. ഇതു മൂലം തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം നഷ്ടമായി. കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങളും ആർഎസ്പിയുടെ പ്രതിഷേധവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ശുഭ സൂചനകൾ വൈകാതെ ദൃശ്യമാകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

∙ ‘‘ഗൗരവതരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആർഎസ്പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി അല്ല ചർച്ച ചെയ്തത്. മുന്നണിയിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്’’ - വി.ഡി.സതീശൻ (പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.

∙ ‘‘യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ പെരുമാറുകയോ ചെയ്തവർക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും. പുനഃസംഘടനാ ഘട്ടത്തിൽ അത്തരക്കാർക്കു നിയമനം ഉണ്ടാകില്ല. ആർഎസ്പിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു.’’ – കെ.സുധാകരൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്.

∙ ‘‘ആർഎസ്പി യുഡിഎഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചു’’ – എ.എ.അസീസ്, ആർഎസ്പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി.

