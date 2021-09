പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും: വി.ഡി.സതീശൻ

കോട്ടയം ∙ കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതു വർധിച്ചതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഇരുവരും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ട നേതാക്കളാണ്. അവരെ മാറ്റിനിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മഞ്ഞുമലയില്ല. ഞങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെപ്പോലെയാണ്. ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ ഈഗോയില്ല– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സതീശൻ ചർച്ചയ്ക്കു മുൻകൈ എടുത്തത് നല്ല കാര്യമാണെന്നു രമേശ് പറഞ്ഞു. ചർച്ചയോട് സഹകരിക്കും. ഇനിയും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. രമേശുമായുള്ള ചർച്ച ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു. ആദ്യം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബാബുപ്രസാദിനൊപ്പവും പിന്നീട് തനിച്ചുമാണ് സതീശൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ എത്തിയപ്പോഴും ചെന്നിത്തലയുടെ മുഖത്തെ ഗൗരവത്തിനു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം വി.ഡി.സതീശന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ചില നീക്കങ്ങളിലെ നീരസം രമേശ് പ്രകടിപ്പിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്.

