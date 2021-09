കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും സർ, മാഡം വിളി നിർത്തും: സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജീവനക്കാരെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും സർ, മാഡം എന്നു വിളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയ മാത്തൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ മാതൃക കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നടപ്പാക്കുമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ അറിയിച്ചു.

മാത്തൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയെ സുധാകരൻ അഭിനന്ദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്താകെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തും. അതിനു നേതൃത്വം നൽകാൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൂർണ അർഥത്തിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണമാണു കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും പൊലീസിലും സർ, മാഡം വിളി ഒഴിവാക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾക്കു മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകണമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: K Sudhakaran on Usage of Sir and Madam