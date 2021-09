3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉത്തരമില്ലാതെ ചോദ്യം: മനുഷ്യരിലേക്ക് നിപ്പ എങ്ങനെയെത്തി?

കോഴിക്കോട് ∙ 2018 ൽ ചങ്ങരോത്ത് സൂപ്പിക്കടയിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച സംഭവത്തിൽ‍ ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമുണ്ട്: ‘എങ്ങനെയാണ് വവ്വാലിൽനിന്നു വൈറസ് മനുഷ്യരിലെത്തിയത്?’

പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണു നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കു പടർന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം 2018 ജൂലൈയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച സാലിഹിന് നിപ്പയാണോ എന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്നാണ് പരിശോധനകൾ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, സാലിഹിന്റെ സഹോദരൻ സാബിത്ത് നിപ്പ ലക്ഷണങ്ങളോടെ നേരത്തേ മരിച്ചിരുന്നു. സാബിത്തിന് എവിടെനിന്നാണു രോഗം ബാധിച്ചത് എന്നു കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് വൈറസ് എങ്ങനെ മനുഷ്യരിലേക്കെത്തി എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ തടസ്സമായത്.

അന്ന് ആദ്യം 21 വവ്വാലുകളെ പിടിച്ച് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും വൈറസ് കണ്ടെത്താനായില്ല. പിന്നീട് 50 വവ്വാലുകളെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിലാണ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ആശുപത്രികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിപ്പ വീണ്ടും ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ആശുപത്രികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചു ചികിത്സ തേടുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, ഫീൽഡ്‌തല പ്രവർത്തകർ, സർക്കാർ – സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാർ എന്നിവർക്കു വിദഗ്ധ പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Nipah virus again in Kerala; Is bats the lone carrier?