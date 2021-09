ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഡോസ് നൽകണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾതന്നെ നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കോവിൻ പോർട്ടലിൽ ഇതനുസരിച്ചു വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സെക്രട്ടറിക്കു ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. സുരേഷ്കുമാർ നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ 84–112 ദിവസത്തിനകമേ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാനാകൂ.

തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കിറ്റെക്സ് നൽകിയ ഹർജിയാണു കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഏകദേശം 12,000 തൊഴിലാളികൾക്കായി കമ്പനി 93 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ 84 ദിവസത്തിനു മുൻപു നൽകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായവും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ഫലപ്രാപ്തിക്കായാണ് 84 ദിവസം ഇടവേള നിശ്ചയിച്ചതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര നിലപാട്.

വിദേശത്തു പോകുന്നവർക്കും ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇളവ് നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണങ്ങളില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കിറ്റെക്സ് ജീവനക്കാർ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ സമീപിച്ചില്ലെന്ന വാദവും തള്ളി. വിദേശത്തു ജോലിക്കായി പോകുന്നവർക്കു കേരള സർക്കാരും ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉപദേശ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. നാലാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നു നിലപാട് എടുക്കാൻ സർക്കാരിനു കാരണങ്ങളില്ല; പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ വാക്സീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ.– കോടതി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രം അപ്പീൽ നൽകിയേക്കും

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയേക്കും. ഹൈക്കോടതിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ഇന്നു ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണു വിവരം. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വാക്സീൻ നയത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് കോടതി ഉത്തരവെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Second dose Covishield can be taken 28 days after first dose, says High Court