കോവിഷീൽഡ്: കേന്ദ്രം ഉടൻ അപ്പീൽ നൽകും

കൊച്ചി ∙ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കോവിൻ പോർട്ടലിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിക്കും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറിയടക്കമുള്ളവരുമായി അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പി. വിജയകുമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.

സുപ്രീം കോടതിയെ നേരിട്ടു സമീപിക്കാനാവുമെങ്കിലും ഇൗ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം. കിറ്റെക്സ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ്. പണമടച്ചു വാക്സീൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പോർട്ടലിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്.

English Summary: Government to give appeal against high court verdict regarding covishield second dose