കൊടനാട് കേസ്: നീലഗിരി പൊലീസ് കേരളത്തിൽ

ചെന്നൈ ∙ കൊടനാട് കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾക്കും കേസിലെ സാക്ഷികൾക്കും നോട്ടിസ് നൽകാൻ നീലഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം കേരളത്തിലെത്തി. കെ.വി.സയൻ, വാളയാർ മനോജ്, ദീപു, സതീശൻ, ഉദയകുമാർ, മനോജ്, കൂട്ടി എന്ന ബിജിൻ, ഷംസീർ അലി, നിതിൻ ജോയ്, സന്തോഷ് എന്നീ മലയാളികൾ കേസിൽ പ്രതികളാണ്. ഇവരിൽ മിക്കവരും തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരാണ്. ഒന്നാം പ്രതി കനകരാജ് കാറപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണം തടയാനാകില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെയാണു പൊലീസ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.

കനകരാജിന്റെ അപകട മരണവും കെ.വി.സയന്റെ ഭാര്യയും മകളും കേരളത്തിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ചതും എസ്റ്റേറ്റ് ജീവനക്കാരനായ ദിനേശ് കുമാർ ജീവനൊടുക്കിയതും തമിഴ്‌നാട് പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം വീണ്ടും അന്വേഷിക്കും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ 2017 ഏപ്രിലിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തി കവർച്ച നടത്തിയ കേസിലാണു പുനരന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

English Summary: Neelagiri police in kerala in connection with Kodanadu case