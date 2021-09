നഗരസ്വഭാവമുള്ള 323 പഞ്ചായത്തുകളെ നഗരങ്ങളായി പരിഗണിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സെൻസസ് ടൗണുകളെയും (നഗരസ്വഭാവമുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങൾ) നഗരപ്രദേശമായി പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി മാപ് ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്പെഷൽ പ്ലാൻ തയാറാക്കാനാണു സർക്കാർ നടപടിയെങ്കിലും, കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകൾ തീര നിയന്ത്രണ മേഖലാ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ (സിആർസെഡ്) കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു പുറത്തെത്താൻ വഴി തെളിഞ്ഞു.

പ‍ഞ്ചായത്തുകൾക്കു ബാധകമായ സിആർസെഡ് മൂന്നിൽ നിന്ന്, നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്കു ബാധകമായതും കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ഉള്ളതുമായ സിആർസെഡ് രണ്ടിലേക്ക് ഇവയെ മാറ്റാനാകുമോ എന്നു പരിശോധിക്കും. നഗരസ്വഭാവമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളെ നഗരപ്രദേശങ്ങളായി പരിഗണിച്ചു വേണം തീരമേഖല പരിപാലന പദ്ധതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.

2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 59 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗണുകളും 461 സെൻസസ് ടൗണുകളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപറേഷനുകളുമാണു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടുക. 461 സെൻസസ് ടൗണുകളിൽ 342 എണ്ണം തൃശൂർ (128), എറണാകുളം (47, കോഴിക്കോട് (48), കണ്ണൂർ (60), ആലപ്പുഴ (33), തിരുവനന്തപുരം (26) എന്നീ 6 ജില്ലകളിലാണ്.

സിആർസെഡ് ബാധകമായ എത്ര പഞ്ചായത്തുകൾ നഗരപ്രദേശമായി മാറുമെന്ന് മാപ്പിങിനു ശേഷമേ അറിയാനാകൂ. 2019 ലെ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം സിആർസെഡ് മൂന്ന് ബാധകമായത് 79 പഞ്ചായത്തുകളിലെ 98 വില്ലേജുകൾക്കാണ്. സിആർസെഡ് 3 എയിൽ വേലിയേറ്റ രേഖയിൽനിന്നു കരയിലേക്ക് 50 മീറ്റർ ദൂരം വിട്ടു നിർമാണം നടത്താമെങ്കിൽ, 3 ബിയിൽ 200 മീറ്റർ ദൂരം വേണം. സിആർസെഡ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകളുണ്ട്. സിആർസെഡ് മൂന്നിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്തുകളെ നഗരപ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സോൺ മാറ്റം സാധ്യമാണോ എന്നു സിആർസെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി ചർച്ച ചെയ്യും.

സെൻസസ് ടൗൺ

കുറഞ്ഞത് 5000 ജനസംഖ്യ, ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞത് 400 പേർ, 75 ശതമാനം കാർഷികേതര തൊഴിൽ എന്നിവയാണു സെൻസസ് ടൗണുകളുടെ മാനദണ്ഡം.

നാലിലൊരാൾ നഗരത്തിൽ

2001 ലെ സെൻസസിൽ കേരളത്തിലെ നഗരജനസംഖ്യ 25.96 %. 2011 ൽ ഇത് 47.72 ആയി. 2001ൽ 101 സെൻസസ് ടൗണുകളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണു 2011 ൽ 461 സെൻസസ് ടൗണുകൾ വന്നത്.

English Summary: 323 panchayaths with city character to be considered as cities