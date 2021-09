മുഖ്യമന്ത്രി പിതൃതുല്യൻ, ശാസിക്കാം: ജലീൽ; ‘ചന്ദ്രിക’ കേസിൽ ഇന്ന് ഇഡിക്ക് തെളിവ് കൈമാറും

മലപ്പുറം ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിതൃതുല്യനാണെന്നും ശാസിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും തിരുത്താനുമുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നും കെ.ടി. ജലീൽ പ്രതികരിച്ചു. ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ക്രിമിനൽവൽക്കരിച്ച കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളപ്പണ– ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കെതിരെയും അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനത്തിനെതിരെയുമുള്ള പോരാട്ടം അവസാന ശ്വാസംവരെ തുടരുമെന്ന് ജലീൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

എആർ നഗർ ക്രമക്കേടിൽ താൻ ഇഡി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സിപിഎം വിശദീകരണം ചോദിച്ചാൽ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീടു വ്യക്തമാക്കി. ‘ചന്ദ്രിക’യുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇഡിക്ക് 7 തെളിവുകൾ കൈമാറുമെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary: Chandrika case, KT Jaleel may appear before ED tomorrow