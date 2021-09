ജലീലിനെ കൈവിട്ട് സിപിഎമ്മും; വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാനില്ലെന്ന് വാസവൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തുറന്ന ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെ സിപിഎമ്മും കൈവിട്ടു. മലപ്പുറം എആർ നഗർ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം വേണമെന്ന ജലീലിന്റെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ അദ്ദേഹത്തോട് അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഇഡിയെ പിന്താങ്ങുന്ന സമീപനം പാർട്ടിക്കില്ലെന്നും സഹകരണ മേഖലയെ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിനു വിട്ടു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജലീലിനോടു വിജയരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി.

പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ കണക്ക് തീർക്കാനായി പാർട്ടിയുടെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും നിലപാട് മറന്ന് ജലീൽ നീങ്ങിയെന്ന നീരസത്തിലാണു മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎമ്മും. വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാൻ സർക്കാരിനെ കിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവനും ജലീലിനെ തള്ളി. എആർ ബാങ്കിൽ ക്രമക്കേടു നടന്നോയെന്ന് തീർത്തുപറയാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും നിലപാടുകളെ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇതോടെ പഴയ സിപിഎം–ലീഗ് അടവു നയത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം ബിജെപി ഉയർത്തി.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ലീഗിനെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയശ്രമം തുടരുമെന്നു സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് ജലീലിനുളള കുടിപ്പക പാർട്ടിക്കില്ല.

പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച് സഹകരണ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രം പിടിമുറുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇഡിയെ ആ മേഖലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന സിപിഎം നിലപാട് ജലീലിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. ‘ചന്ദ്രിക’ പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ‍ക്കായി ഇഡിക്ക് ഇന്നു രേഖകൾ കൈമാറുന്ന അദ്ദേഹം തൽക്കാലം ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചേക്കും.

English Summary: Minister VN Vasavan slams KT Jaleel over his reactions on ED investigation