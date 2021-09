ലീഗിന് വെട്ടിയ വടികൊണ്ട് കിട്ടിയേക്കും അടി; ജലീലിനെ സിപിഎം എന്തുകൊണ്ട് കൈവിട്ടു?

മലപ്പുറം ∙ ഇഡിയുടെ വരവ് സഹകരണ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ കൈകടത്തലിനുള്ള പഴുതാകുമോയെന്ന ഭയം, എആർ നഗർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പാർട്ടിക്കു നാണക്കേടാകുന്ന രീതിയിലേക്കു വികസിക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക, മലബാറിൽ പാർട്ടിയുടെ ശക്തി സ്രോതസ്സായ സഹകരണ മേഖല വിവാദങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കേന്ദ്രമാകുന്നതിലെ താൽപര്യമില്ലായ്മ – ‌മുസ്‍ലിം ലീഗിനെ അടിക്കാനുള്ള വടിയെന്ന് പാർട്ടി കണക്കാക്കുന്ന കെ.ടി.ജലീൽ എംഎൽഎയെ എആർ നഗർ ബാങ്ക് വിഷയത്തിൽ സിപിഎം കൈവിട്ടതിനു കാരണങ്ങൾ പലത്.

കരുവന്നൂർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇടപെടാൻ തക്കംപാർത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന് പഴുതു നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരം വിവാദങ്ങളെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. സംസ്ഥാനത്തെ 65% സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന അടിത്തറയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോടുള്ള താത്വിക വിയോജിപ്പിനൊപ്പം എആർ നഗർ ബാങ്ക് വിഷയത്തിൽ ജലീലിനെ കൈവിടാൻ സിപിഎമ്മിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച മറ്റു ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. ക്രമക്കേടുകളുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതു മുൻ സെക്രട്ടറിയും നിലവിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറുമായ വി.കെ. ഹരികുമാറിനെയാണ്. ഹരികുമാർ ജില്ലയിലെ സിപിഎം ഉന്നത നേതാവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ്.

സെക്രട്ടറി പദവിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച ഹരികുമാറിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ എന്ന പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചു വീണ്ടും നിയമിച്ചതാകട്ടെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരും. ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണെന്നു ന്യായം പറയാമെങ്കിലും ഹരികുമാറിനെതിരെ ഉയർന്ന ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, അന്നത്തെ സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കൂടി ഇടപെട്ടായിരുന്നു നിയമനം.

ബാങ്കിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പു നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 100 കോടിയിലേറെ രൂപ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഹരികുമാറിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും 47 ബെനാമി അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച കോടിക്കണക്കിനു രൂപയും ഇതിലുൾപ്പെടും. ഇതിൽ പലരും സിപിഎം നേതാവിന്റെയും ബന്ധുക്കളാണ്. അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇതുവരെ ഇവർ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനു മുൻപാകെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണു സൂചന.

വി.കെ. ഹരികുമാറിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായി നിയമിച്ച കാലത്തു സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിൽ അംഗമായിരുന്നയാളുടെ മകനു ജില്ലയിൽ ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എആർ നഗർ വിവാദം കത്തിക്കയറിയാൽ ഇതുൾപ്പെടെ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.

English Summary: Why cpm is concerned over AR Nagar bank issue