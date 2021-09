കോവിഡ്: സ്കൂൾ തുറക്കാൻ സിറോ സർവേ ഫലം വരണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അറിയാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന സിറോ പ്രിവലൻസ് സർവേയുടെ ഫലം വന്നശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം മതിയെന്നു സർക്കാരിൽ ധാരണയായി. സർവേയിൽ 70 % പേരിൽ ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തിയാൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ ശുപാർശ. ഈ മാസമാദ്യം തുടങ്ങിയ സർവേയിൽ 5–17 പ്രായത്തിലുള്ളവരിലെ ആന്റിബോഡി സാന്നിധ്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) മേയ്–ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ സിറോ സർവേയിൽ സംസ്ഥാനത്തു 44.4 % പേരിലാണ് ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ 1300 സാംപിളുകൾ മാത്രമാണ് അന്നു പരിശോധിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനവും വാക്സിനേഷനും പരിഗണിച്ചാൽ നിലവിൽ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിച്ചവരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ കൂടിയിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും സാംപിൾ ശേഖരിച്ചു നടത്തുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സിറോ സർവേ അടുത്തയാഴ്ചയോടെ പൂർത്തിയാകും.

സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതോടെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് ഒരുക്കം വേണമെന്നും ശുപാർശയുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണം.

ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസം ക്ലാസ്; പിജി ക്ലാസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോളജുകളിൽ അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റുകളായി ക്ലാസ് നടത്താൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. രാവിലെ 8.30നും നാലരയ്ക്കുമിടയിൽ 5 മണിക്കൂർ അധ്യയനം നടക്കുന്ന വിധത്തിൽ 3 സമയക്രമത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമായത് പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പിജി ക്ലാസിൽ വിദ്യാർഥികൾ കുറവായതിനാൽ അകലം പാലിച്ച് ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ക്ലാസ്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും. ബിരുദ ക്ലാസുകൾ രണ്ടായി തിരിച്ച് ഓരോ ബാച്ചിനും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് നടത്തും.

∙ ‘അടുത്ത മാസം സ്കൂളുകൾ തുറക്കാമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തയാറെടുപ്പുകൾ ഈ മാസം നടത്തുകയാണ്. വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.’ – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

