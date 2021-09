അമ്പലപ്പുഴ ∙ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വീണ്ടും വീഴ്ച; കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചയാളുടെ മ‍ൃതദേഹം മാറിനൽകി. ഇതേച്ചൊല്ലി ആശുപത്രി വളപ്പിൽ രാത്രിയിൽ സംഘർഷം. കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം മുണ്ടകത്തറ തെക്കതിൽ രമണന്റെ (70) മ‍ൃതദേഹമാണു ചേർത്തല സ്വദേശി കുമാരന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കു കൈമാറിയത്.

ഇരുവരും കോവിഡ് വാർഡിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെ ചേർത്തലയിൽ കൊണ്ടുപോയ മൃതദേഹം കുമാരന്റേതല്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾ രാത്രി പത്തു മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

നാലുദിവസം മുൻപ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച രമണൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 3ന് ആണു മരിച്ചത്. മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടാനായി ബന്ധുക്കൾ തുടർച്ചയായി ആശുപത്രി അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ചേർത്തല സ്വദേശികൾ ആശുപത്രിയിൽ തിരികെയെത്തിയത്. കുമാരന്റെ മൃതദേഹം അപ്പോഴും കോവിഡ് വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി ഈ മൃതദേഹവും വിട്ടുനൽകി.

