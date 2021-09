ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിവാദ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ പാലാ രൂപത ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. ‘നർകോട്ടിക് (മയക്കുമരുന്ന്) മാഫിയയെ മാഫിയയായി കാണണം. അതിന് ഏതെങ്കിലും മതചിഹ്നം നൽകാൻ പാടില്ല. അത് ആ മതത്തിലുള്ളവരെ വ്രണപ്പെടുത്തും. അത്തരം സമീപനം ആദരണീയരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നുണ്ടാകരുത്. നർകോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്നത് ഇതുവരെ ആരും കേൾക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.

പെൺകുട്ടികളെ ആഭിചാര പ്രയോഗത്തിലൂടെ വശീകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാടുവാഴിക്കാലത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഉയർന്ന ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഈ കാലത്ത് അതൊന്നും ചെലവാകില്ല.

സമുദായം എന്ന നിലയ്ക്ക് അംഗങ്ങളുടെ കാര്യം അവർ ആലോചിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളോടു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ കുറ്റം കാണുന്നില്ല. അതാണ് ജോസ് കെ.മാണിയും പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതിനായി മറ്റേതെങ്കിലും മതചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണു പ്രശ്നം. മതസ്പർധ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നെന്നും പാലാ ബിഷപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രകോപിതരാകാതിരിക്കുകയാണു വേണ്ടത്.

ഏതു വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കാറുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം. നാടിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവം നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലെയും ഭൂരിപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനു വിരുദ്ധമായ ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നതു പ്രധാനമാണ്. വർഗീയ ചിന്തയോടെ നീങ്ങുന്ന ശക്തികൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചാരി തങ്ങൾക്ക് ഇടം കിട്ടുമോ എന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കും. എല്ലാവരും അതു മനസ്സിലാക്കണം. സമുദായ നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം നല്ല നിർദേശമാണ്. അതിന്റെ സാധ്യത ആരായും. എന്നാൽ വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല. പൊലീസ് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും’ – മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Everyone should take step to build social harmony: CM