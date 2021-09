കെപിസിസി 5 വർഷം ഭരിച്ചവരോട് കോൺഗ്രസ്: ‘ഇനി വേണ്ട’

തിരുവനന്തപുരം∙ അഞ്ചു വർഷം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും ആയിരുന്നവരെ വീണ്ടും കെപിസിസി ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്കു പരിഗണിക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും ധാരണയായി. ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണു കെപിസിസി അഴിച്ചുപണി മാനദണ്ഡത്തിൽ ധാരണയായത്.

നിലവിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ ഉടനെ കെപിസിസി ഭാരവാഹികളാക്കില്ല. അതേസമയം ആ 14 പേരെയും 51 അംഗ നിർവാഹക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവരെയും ഭാരവാഹികളായി പരിഗണിക്കില്ല. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തില്ല. പ്രായപരിധി കർശനമാക്കില്ല. യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും നല്ല പ്രാതിനിധ്യം നൽകും. മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം 15 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും 3 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ഉണ്ടാകും.

ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും നൽകുന്ന പേരുകൾ പരിഗണിക്കും. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാതിനിധ്യമായി അതിനെ കണക്കാക്കരുതെന്നു നേതൃത്വം അവരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇരു നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയാകും ഭാരവാഹികളെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരു നേതാക്കളോടും വേണ്ടവിധം ആലോചിച്ചില്ലെന്ന പരാതി പൊട്ടിത്തെറികൾക്കു വഴിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആ കരുതലോടെയാവും ഈ ചർച്ച. ഈ മാസം തന്നെ കെപിസിസി ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണു നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമം.

