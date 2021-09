അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഇടതിനും വലതിനും കൂട്ട് എസ്ഡിപിഐ

സംസ്ഥാനത്തെ ചില തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെയാണ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഭരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലും എൽഡിഎഫുമായാണ് നീക്കുപോക്ക്.

എൽഡിഎഫിന് പിന്തുണ

∙ കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്ത് (പത്തനംതിട്ട ജില്ല):

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ 3 തവണ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നു. എസ്ഡിപിഐ അംഗം പിന്തുണച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആദ്യ 2 തവണ സിപിഎം അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പക്ഷേ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിപിഎം അംഗങ്ങൾ രാജിവച്ചില്ല. നിലവിൽ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെ ഭരണം തുടരുന്നു.

∙ പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ:

എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയിൽ ജയിച്ച വനിത കൗൺസിലറാണ് നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ. ഒരു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും എസ്ഡിപിഐക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ (കോട്ടയം ജില്ല):

എസ്ഡിപിഐ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒപ്പം ചേർന്നതോടെയാണ് അവിശ്വാസം പാസായത്. 28 അംഗ കൗൺസിലിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗം കൂറുമാറിയപ്പോഴാണ് അവിശ്വാസം വന്നത്. ചെയർപഴ്സൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് യുഡിഎഫ് 14, എൽഡിഎഫ് 9, എസ്ഡിപിഐ 5 എന്നതായിരുന്നു കക്ഷിനില. യുഡിഎഫ് അംഗം കൂറുമാറിയതോടെ യുഡിഎഫ് 13, എൽഡിഎഫ് 10, എസ്ഡിപിഐ 5 എന്നിങ്ങനെയായി നില. വോട്ടെടുപ്പിൽ എസ്ഡിപിഐ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒപ്പം ചേർന്നതോടെ അവിശ്വാസം പാസായി.

∙ പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് (കോട്ടയം ജില്ല):

16 അംഗ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് 7, യുഡിഎഫ് 5, ബിജെപി 2, എസ്‍ഡിപിഐ 1, സ്വതന്ത്രൻ 1 എന്നതാണു കക്ഷിനില. ബിജെപി, എസ്ഡിപിഐ, സ്വതന്ത്രാംഗങ്ങൾ വിട്ടു നിന്നതോടെ എൽഡിഎഫ് ഭരണം പിടിച്ചു.

∙ ഇരിട്ടി നഗരസഭ (കണ്ണൂർ ജില്ല):

33 അംഗ ഭരണ സമിതിയിൽ എൽഡിഎഫ് 14, യുഡിഎഫ് 11, എൻഡിഎ 5, എസ്ഡിപിഐ 3 എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റു നില. അധ്യക്ഷ - ഉപാധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കുകയും എസ്ഡിപിഐ വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചു.

∙ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (കണ്ണൂർ ജില്ല):

15 സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫ്–6, യുഡിഎഫ്–5, എസ്ഡിപിഐ–4 എന്നിങ്ങനെയാണു കക്ഷിനില. പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും മത്സരിച്ചപ്പോൾ എസ്ഡിപിഐ വിട്ടു നിന്നു. എൽഡിഎഫ് ഭരണം പിടിച്ചു.

യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ

∙ പോരുവഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം ജില്ല):

യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ്, ബിജെപി എന്നിവർക്ക് 5 വീതം സീറ്റുകളാണുള്ളത്. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കാനാണു യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചതെന്ന് എസ്ഡിപിഐ പറയുന്നു. എസ്ഡിപിഐ വോട്ടുകളുടെ ബലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പ്രസിഡന്റും മുസ്‌ലിംലീഗ് പ്രതിനിധി വൈസ് പ്രസിഡന്റും ആയി. കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയെ പാർട്ടി പുറത്താക്കി.

∙ കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (എറണാകുളം ജില്ല):

ആകെ 21 അംഗങ്ങൾ. യുഡിഎഫ് 8, എൽഡിഎഫ് 8, ബിജെപി 3, എസ്ഡിപിഐ 2 എന്നിങ്ങനെയാണു കക്ഷിനില. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ കോൺഗ്രസിനു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കിട്ടി. സിപിഐയ്ക്കു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും. ബിജെപിയും എസ്ഡിപിഐയും വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നു.

English Summary: SDPI support for LDF and UDF in local bodies