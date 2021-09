കണ്ണൂർ എൽഡിസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരേ ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് 2 റാങ്ക്

കണ്ണൂർ ∙ എൽഡിസി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒരേ ഉദ്യോഗാർഥിക്കു ജില്ലാ പിഎസ്‌സി 2 റാങ്കുകൾ നൽകി. അധികൃതർക്കു പറ്റിയ തെറ്റു തിരുത്താൻ, ഇപ്പോൾ 140 ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

2017 ൽ പരീക്ഷ നടത്തുകയും 2018 ഏപ്രിലിൽ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ജില്ലയിലെ എൽഡിസി റാങ്ക് പട്ടികയിലാണ് ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിക്കു 2 റാങ്ക് ലഭിച്ചത്. പരീക്ഷയിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പിഎസ്‌സി തീരുമാനിച്ച ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചതോടെ റാങ്ക് പട്ടിക മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒരു മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസം കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയതോടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗാർഥി 509–ാം സ്ഥാനത്തായി.

പിഎസ്‌സിയുടെ പിഴവു കൊണ്ടാണ് പിന്നിലായതെന്ന പരാതി അംഗീകരിച്ച പിഎസ്‌സി ആ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ റാങ്ക് 391 (എ) ആക്കി പരിഷ്കരിച്ചു. ഇതേ ഉത്തരവിൽ തന്നെ 509–ാം റാങ്ക് റദ്ദാക്കുന്നതായുമുണ്ട്. എന്നാൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇതു നീക്കാതിരുന്നതാണ് വീഴ്ചയായത്. പിന്നീട് മറ്റൊരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ പേര് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹം പിഎസ്‌സിക്ക് കത്തു നൽകി. അപ്പോഴും പിഎസ്‌സി നീക്കിയത് 391 (എ) എന്ന റാങ്ക് മാത്രമാണ്. 509–ാം റാങ്ക് തുടർന്നു.

കഴിഞ്ഞ 18ന് 140 പേർക്ക് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ തയാറാക്കിയപ്പോൾ 509–ാം റാങ്ക് ജേതാവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പിഴവ് ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള റാങ്ക് മാറ്റുന്നതിനാൽ ക്രമം ആകെ മാറും. ഇതോടെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ പൂർണമായി പിൻവലിച്ചു.

ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു എൽഡിസി ഒഴിവ്, കൃത്യസമയത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും പിഎസ്‌സി ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇതും ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയതു പരിഗണിച്ചാണ് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ പിൻവലിച്ചതെന്നറിയുന്നു.

English Summary: Two ranks for one candidate in kannur ldc rank list