ആലുവ∙ കെഎസ്ആർടിസി റിട്ട. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തായിക്കാട്ടുകര പട്ടാടുപാടം കാച്ചപ്പിള്ളി റാഫേലിന്റെ ഭാര്യ ഫിലോമിന (64), മകൾ അഭയ (33) എന്നിവർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു.



പുളിഞ്ചോടിനു സമീപം ഉച്ചയ്ക്കാണു സംഭവം. സംസ്കാരം ഇന്നു സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ പള്ളിയിൽ. ഫിലോമിനയുടെ മറ്റു മക്കൾ: അനു, അരുൺ. മരുമക്കൾ: സുസ്മി സൈമൺ, ജോർജ് ആൻഡേഴ്സൺ.

English Summary: Woman, daughter killed after being hit by train in Aluva