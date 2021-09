കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെലവ് 22 കോടി; വീണ്ടും ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്താൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്തു വൻ ധൂർത്തും ബാധ്യതയും വരുത്തിയെന്ന ആക്ഷേപത്തിനിടെ വീണ്ടും കോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത്തവണ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച്, സ്വകാര്യ ഏജൻസികളിൽ നിന്നു കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാടകയ്ക്കെടുക്കാനാണു നീക്കം.

ആദ്യ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ 2020 ഏപ്രിലിലാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പവൻ ഹാൻസിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്കു ഹെലികോപ്റ്റർ വാടക്യ്ക്കെടുത്തത്. വാടക മാത്രം പ്രതിമാസം ഒന്നരക്കോടി രൂപയായിരുന്നു. പാർക്കിങ് ഫീസ്, സംരക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം കണക്കാക്കുമ്പോൾ 22.3 കോടിയോളം രൂപയാണു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെലവാക്കിയത്. ഏപ്രിലിൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ചു.

വീണ്ടും കോപ്റ്റർ വേണമെന്ന ഡിജിപി അനിൽ കാന്തിന്റെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതു പോലെ ഇരട്ട എൻജിനും 12 സീറ്റുമുള്ള കോപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹെലികോപ്റ്ററുണ്ടെന്നതും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പതിവാകുന്നതും വനപ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതുമെല്ലാമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

English Summary: 22 crore expense last-year for helicopter rented by government of kerala