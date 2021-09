പ്ലസ് ടു: സ്കീം പ്രകാരമുള്ള മാർക്ക് എൻജി. പ്രവേശനത്തിനു പരിഗണിക്കാം

കൊച്ചി ∙ ഈ വർഷം സിബി എസ്ഇ, ഐസിഎസ്‌ഇ ബോർഡുകളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് കണക്കാക്കാനുള്ള സ്കീം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചതാണെന്നും ഈ മാർക്ക് എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിനു പരിഗണിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി അഡീ. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അശോക് എം. ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു. ഇത്തവണ പ്രഫഷനൽ കോഴ്സ് പ്രവേശനം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തണമെന്നും പ്ലസ് ടു മാർക്ക് പരിഗണിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിലാണു വാദം.

ജസ്റ്റിസ് പി.ബി.സുരേഷ് കുമാർ കേസ് ഇന്നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ച സ്കീം പ്രകാരമുള്ള മാർക്ക് നിർണയം തൃപ്തികരം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സർക്കാർ വാദിച്ചു.

കോവി‍ഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലസ് ടു ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്കീം ആണു സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചതെന്നു ചില വിദ്യാർഥികളുടെ അഭിഭാഷകർ മറുപടി നൽകി. കോവിഡ് മൂലം സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്‌ഇ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണു സിബിഎസ്ഇ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്സ് അസോസിയേഷനും വിദ്യാർഥികളായ സാൽവിയ ഹുസൈൻ, സിബി വിൽസൺ, പ്രിയങ്ക തോമസ് തുടങ്ങിയവരും ഹർജി നൽകിയത്. പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രകാരം പ്ലസ് ടുവിന്റെയും എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെയും മാർക്ക് പരിഗണിച്ചാണു പ്രവേശനം.

സമയപരിധി നീട്ടുമോ? എഐസിടിഇ അറിയിക്കണം

എൻജിനീയറിങ് ആദ്യ അലോട്മെന്റ് പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടാനാകുമോ എന്ന് എഐസിടിഇ ഇന്നു നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഒക്ടോബർ 25 സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചത് എഐസിടിഇ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ മാസം 17 വരെ സമയം അനുവദിച്ചതു സർക്കാർ നീട്ടി നൽകാമെന്ന് അഡീ. എജി അറിയിച്ചു. ഐസിഎസ്ഇ, സിബിഎസ്ഇ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാരിൽ ചിലർ വാദിച്ചു. ഐസിഎസ്ഇ 20നും സിബിഎസ്ഇ 30നും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഏകദേശ പ്രതീക്ഷ.

English Summary: Plus two mark can be considered for engineering entrance