മന്ത്രിമാർക്കുള്ള മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി 20 മുതൽ; ക്ലാസ് 10 വിഷയങ്ങളിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙മന്ത്രിമാർക്കുള്ള മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി 20നു തുടങ്ങും. ഐഎംജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലനം രാവിലെ 9.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ,മുൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി, വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവരാണ് 10 വിഷയങ്ങളിലായി 22 വരെ ക്ലാസ് എടുക്കുക.

ഭരണസംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ അറിയുക, ദുരന്തവേളകളിൽ നേതൃത്വം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, മന്ത്രിയെന്ന ടീം ലീഡർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ആദ്യ ദിവസം. കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ.എം.ചന്ദ്രശേഖർ ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചു ക്ലാസ് എടുക്കും. ദുരന്ത വേളകളിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് യുഎൻ ദുരന്ത ലഘൂകരണ വിഭാഗം ചീഫ് ഡോ.മുരളി തുമ്മാരുകുടിയും ടീമിനെ നയിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഐഐഎം മുൻ പ്രഫസറും മാനേജീരിയൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസൽറ്റന്റുമായ പ്രഫ.മാത്തുക്കുട്ടി എം. മോനിപ്പള്ളിയും വിശദീകരിക്കും.

പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് 21ന് രാവിലെ നീതി ആയോഗ് സിഇഒ അമിതാഭ് കാന്ത്, മന്ത്രിമാരുടെ ഉയർന്ന പ്രകടനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ എസ്.ഡി.ഷിബുലാൽ, ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികളെക്കുറിച്ചും പദ്ധതി ഘടനയെക്കുറിച്ചും ലോകബാങ്ക് മുഖ്യ മൂല്യനിർണയ വിദഗ്ധയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻ ജെൻഡർ ഉപദേശകയുമായ ഡോ.ഗീത ഗോപാൽ, മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഐഎംജി ഡയറക്ടർ കൂടിയായ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ. ജയകുമാർ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുക്കും.

ഇ ഗവേണൻസിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് 22ന് രാവിലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ്, ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.സജി ഗോപിനാഥാണു വിശദീകരിക്കുക. പ്രചോദനത്തിലൂടെ മികച്ച ഫലം നേടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചു മുൻ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി അനിൽ സ്വരൂപ് ആശയവിനിമയം നടത്തും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അപകടങ്ങളും സാധ്യതകളും എന്തൊക്കെയെന്നു സിറ്റിസൻ ഡിജിറ്റൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകരായ നിധി സുധനും വിജേഷ് റാമും വിശദീകരിക്കുന്നതോടെ പരിശീലനം സമാപിക്കും. മന്ത്രിമാർ പരിശീലനത്തിന്റെ തിരക്കിൽ ആയതിനാൽ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ചേരേണ്ട പതിവു മന്ത്രിസഭായോഗം വൈകുന്നേരത്തേക്കു മാറ്റി.

