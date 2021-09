കോഴിക്കോട് ∙ പരാതി ഉന്നയിച്ച ‘ഹരിത’ നേതാക്കളെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും പരാതി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുസ്‍ലിം ലീഗ്. 26നു ചേരുന്ന ലീഗ് പ്രവർത്തകസമിതി യോഗത്തിൽ ഹരിത വിവാദം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യും. അതേസമയം, പറയാനുള്ളതെല്ലാം പാർട്ടിക്കു മുൻപിൽ വച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നും, തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതു പാർട്ടിയാണെന്നുമാണു പരാതിക്കാരുടെ നിലപാട്.

പുറത്താക്കപ്പെട്ട ‘ഹരിത’ പെൺകുട്ടികളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനു പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരിൽ നിന്നും വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണു പ്രശ്നത്തിൽ ലീഗ് പുനരാലോചനയിലേക്കു നീങ്ങുന്നത്. നീതിക്കു വേണ്ടി പോരാടുമെന്നും എന്തു വന്നാലും പാർട്ടി വിട്ടു പോകില്ലെന്നും പാർട്ടി പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവും പ്രധാനമാണെന്നും പരാതിക്കാർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ദേശീയ കമ്മിറ്റിയും അടക്കമുള്ളവർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി വീണ്ടും കൂടിയാലോചിക്കുമെന്നു ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. ഹരിതയിലെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം പ്രഗത്ഭരാണെന്നും, മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും വിഷയങ്ങൾ വല്ലാതെ വക്രീകരിക്കുകയാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. രണ്ടു പക്ഷവും കേട്ട ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് എം.കെ.മുനീർ എംഎൽഎയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ വിദ്യാർഥിവിഭാഗമായ എംഎസ്എഫിലെ വനിതാകൂട്ടായ്മയായ ഹരിതയിലെ ചില അംഗങ്ങളെ എംഎസ്എഫ് നേതാക്കൾ ലൈംഗികമായി അവഹേളിച്ചുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണു വിവാദമുണ്ടായത്. പാർട്ടിക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടിയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നു വനിതാ കമ്മിഷനു പരാതി നൽകിയതോടെയാണു വിഷയം പുറത്തെത്തിയത്. പരാതിയിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

English Summary: The Muslim League will not take action against former 'haritha' leaders.