മദ്യഷോപ്പുകളുടെ സൗകര്യം: പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം

കൊച്ചി ∙ മദ്യ ഷോപ്പുകളുടെ സൗകര്യം കൂട്ടുകയോ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു നിർദേശം നൽകി. കോടതി ഉത്തരവു നടപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കുണ്ടെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ബവ്കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന മുൻ ഉത്തരവു നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് തൃശൂർ കുറുപ്പംറോഡിലെ മൈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെയിന്റ്സ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പരിഗണിക്കുന്നത്.

മദ്യം നിരോധിക്കാത്തിടത്തോളം ഉപഭോക്താക്കളെ മാന്യമായി പരിഗണിക്കണമെന്നു കോടതി പരാമർശിച്ചു. വാങ്ങാനെത്തുന്നവരെ കന്നുകാലികളെപ്പോലെ കാണരുത്. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കു മാനക്കേടിനും ഇടയാകരുത്. ക്യൂ കാണുന്നതു തന്നെ മോശമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

തിരക്കു കുറയണമെങ്കിൽ ഒൗട്ട്‌ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നു ബവ്കോയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഇതു കോടതി പറയേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നും സർക്കാരും എക്സൈസ് കമ്മിഷണറും പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നും കോടതി പ്രതികരിച്ചു.

സൗകര്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ട് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ മാറ്റാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത 89 ബവ്കോ ഷോപ്പുകളിൽ 38 എണ്ണം മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ലിസ്റ്റ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബവ്കോ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ചെന്നും 38 ഷോപ്പുകളിൽ 5 എണ്ണം മാറ്റുകയും ബാക്കിയുള്ളവയുടെ സൗകര്യം കൂട്ടുകയും ചെയ്താൽ മതിയെന്നു വിലയിരുത്തിയെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

വീട്ടമ്മയുടെ കത്ത്

ബവ്കോ ‌മദ്യഷോപ്പ് സമീപത്തു വരുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് രാമമംഗലത്തു നിന്ന് ഒരു വീട്ടമ്മ അയച്ച കത്ത് കോടതി സർക്കാരിന്റെയും ബവ്കോയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ട പട്ടികയിലുള്ള രാമമംഗലത്തെ ഔട്ട്‌ലെറ്റ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ കിഴക്കേ മൂലയിൽ ടാർ റോഡരികിലേക്കു മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു കത്തിലുണ്ട്.

പെൺകുട്ടികൾക്കു വഴി നടക്കാൻ പേടിയാണെന്നു കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അധികൃതർ പരിഗണിക്കണമെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. കഴമ്പുള്ള കത്ത് മാത്രമാണു നോക്കുന്നതെന്നും 50 കത്തെങ്കിലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പരസ്യമായി രംഗത്തു വരാൻ ഭയമുള്ള പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളാണു കത്ത് അയയ്ക്കുന്നതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

